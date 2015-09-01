Çin'den gelen imalat verisi Asya borsalarını sert düşürdü

Asya borsaları Çin'den bu sabah gelen imalat PMI endeksinin 47.3 gerilemesi ile sert düşüş yaşdı.

Çin'de Caixin/Markit imalat PMI endeksi Ağustos ayında 47.3'e gerileyerek Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Bu rakam Temmuz ayında 47.8 olmuştu. Yine Caixin/Markit tarafından hazırlanan hizmet sektörü PMI endeksi ise sektördeki genişlemenin 51.5 ile Temmuz 2014'ten bu yana en yavaş seviyede gerçekleştiğini gösterdi. Sektör Temmuz ayında 53.8 seviyesinde genişlemişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Japonya dışındaki Asya Pasifik borsalarını takip eden MSCI endeksi erken saatlerdeki kazançlarını silerek yüzde 0.3 geriledi.



Endeks Ağustos ayında 2012 yılından bu yana en kötü aylık performansını göstererek yüzde 10'dan daha fazla kayıp gerçekleştirdi.

Japonya Nikkei endeksi yüzde 1.6 kayıp yaşayarak aylık yüzde 8.2'lik kayba doğru ilerledi.

Çin'de de borsalar ekside açılırken, Shanghai bileşik endeksi yüzde 1.8 ve CSI300 endeksi yüzde 2.2 aşağıda açıldı.

Çin korkutmaya devam ediyor



Çin'de fabrika aktivitesi Ağustos ayında son altı buçuk yılın en hızlı daralmasını yaşayarak yatırımcıların dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin sert inişe doğru gittiği korkularını artırdı.

Bundan daha çok endişe veren gelişme ise şu ana kadar yavaşlayan ekonominin iyi performans gösteren alanlarından biri olan hizmet sektörünün alarm verici derecede bir soğuma gerçekleştirerek son bir yılın en düşük hızında genişlemesi oldu.

Caixin/Markit imalat PMI endeksi Ağustos ayında 47.3'e gerileyerek Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Bu rakam Temmuz ayında 47.8 olmuştu. 50'nin üzerindeki rakamlar genişlemeyi ve 50'nin altındaki rakamlar daralmayı gösteriyor.

Caixin/Markit tarafından hazırlanan hizmet sektörü PMI endeksi ise sektördeki genişlemenin 51.5 ile Temmuz 2014'ten bu yana en yavaş seviyede gerçekleştiğini gösterdi. Sektör Temmuz ayında 53.8 seviyesinde genişlemişti.

ANZ ekonomistleri tarafından yayınlanan bir raporda "Yaz boyunca görülen yavaş aktivite göz önüne alındığında GSYH genişlemesi üçüncü çeyrekte yüzde 6.5'in altına düşebilir" denildi.

Raporda hükümetin 2015 yılı resmi büyüme hedefi olarak belirlediği yüzde 7'ye ulaşılması için parasal genişleme önlemlerinin devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.