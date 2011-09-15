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Ekonomi

Çin'den gelen her şeye yüzde 20 vergi

Ekonomi Bakanlığı, 54 kalem tekstil ve hazır giyim ürününe ilave gümrük vergisi getirdi. Oran yüzde 3 ile 30 arasında değişiyor.

15 Eylül 2011 03:00

T24 - Ekonomi Bakanlığı, 54 kalem tekstil ve hazır giyim ürününe ilave gümrük vergisi getirdi. Oran yüzde 3 ile 30 arasında değişiyor.
 

Ekonomi Bakanlığı, bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerindeki koruma önlemine ilşkin olarak Ocak'ta başlattığı soruşturmayı tamamladı. Bakanlık, "Yerli üretici haklı, ithalata ek vergi getiriyoruz" dedi.


Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 54 kaleme yüzde 3 ila 30 arasında ilave gümrük vergisi getirildi. İthalatın yapıldığı ülkeye göre uygulanacak ek vergi oranı da farklılaşıyor. AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin yanı sıra, İsrail, Mısır, Ürdün gibi bazı ülkeler için ilave vergi söz konusu değil.


En az gelişmiş ve özel teşvik düzenlemelerinden yararlanan ülkelerde alınan bazı yünlü ve pamuklu dokumalar için ilave gümrük vergisi bugünden geçerli olmak üzere yüzde 11 olarak belirlendi. Gelişen ülkelerden ithal edilenler için yüzde 18, diğer ülkeler içinse yüzde 20 ilave vergi ödenecek.


Bazı ürünlerdeki ilave gümrük vergisi ise 90 gün sonra yürürlüğe girecek. Bunlar arasında, bazı iplik ve pamuklu dokuma, ev tekstil ürünleri, bebek giyim eşyaları ile iç çamaşırlar var.


İthalat rejimi kararına getirilen ekte, Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye gümrüksüz Çin, Kore, Hindistan gibi ülke ürünlerinin sokulmasınının da önüne geçildi. AB veya Türk menşeili olmayan ama birlik dolaşım belgesi ile Türkiye'ye getirilen ürünlerden ek vergi alınacak.


Ek vergi oranlarının yanı sıra, Ekonomi Bakanlığı'nın soruşturma sonucuna ilşkin özet raporu da Resmi Gazete'de yayımlandı. Raporda, "Soruşturma konusu kumaş ve hazır giyim ithalatı özellikle son dönemde ani ve önemli oranda arttı, bu yerli üreticinin ekonomik göstergelerini bozdu" denildi.

Ekonomi Bakanlığı, 2010 ylında yaklaşık 12 milyar dolarlık tekstil ve konfeksiyon ithalatı yapıldığını bunun yurtiçindeki etkisinin ise yaklaşık 40 milyar doları bulduğunu kaydetti.


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