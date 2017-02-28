Çin'den gelen astronomik teklif, Wenger'i Arsenal'dan koparamadı

Tecrübeli menajer, Uzakdoğu'dan gelen ve kendisini dünyanın en çok kazanan menajeri yapacak teklifi geri çevirdi.

Önümüzdeki sezon Arsenal'ın başında kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Arsene Wenger'e Uzakdoğu'dan astronomik bir teklif geldi.

Telegraph gazetesi, 20 sezondur Londra ekibini çalıştıran 67 yaşındaki Wenger'e, bir Çin kulübünün yıllık 30 milyon sterlin tutarında bir teklifte bulunduğunu iddia etti. Haberde Çin kulübünün ismine yer verilmedi.

Teklifi kabul etmesi halinde, şu an dünyanın en çok kazanan menajeri Pep Guardiola'nın ücretini ikiye katlayacak Wenger ise Çin macerasına atılmaya pek sıcak bakmıyor. Tecrübeli menajerin, Arsenal'dan ayrılsa dahi kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşündüğü kaydedildi.

Telegraph haberinde ayrıca, Wenger'in yıllık 8 milyon sterlin kazandığı Arsenal'da sözleşmesinin iki yıl daha uzatılmak istendiğini ve senelik ücretinin 10 milyon sterline çıkarılmasının planlandığı da hatırlatıldı.

Premier League'de bu sezon da zirve yarışından kopan Arsenal'da taraftarlar, Wenger ile yola devam edilip edilmemesi hususunda bölünmüş durumda.