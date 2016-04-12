Çin'den G7 ülkelerine protesto



Alman haber ajansı DPA'ya göre G7 ülkelerinin büyükelçileri Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçilere Çin'in resmi protestosu iletildi. Dışişleri'ne Japonya, ABD, Almanya, Kanada, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın büyükelçilerinin çağrıldığı belirtildi.

G7 Dışişleri Bakanları pazartesi günü Hiroşima'da yaptıkları görüşmede Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki gerginlikten kaygı duyduklarını belirterek, soruna barışcıl çözüm bulunması gerektiğini hatırlatmışlardı. G7 bakanları görüşmede Çin'in adını dile getirmeksizin Güney ve Doğu Çin Denizi'nin statüsü konusunda 'korkutucu, zorlayıcı ya da tek taraflı olarak alınacak provakatif önlemlerin' reddedildiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang bu açıklamaya tepki gösterdi. Sözcü açıklamasında, G7 ülkelerinin 'sorumsuz icraat ve görüşlerden vazgeçmesi' gerektiğini belirtti. Lu Kang ayrıca G7 ülkelerinin Güney ve Doğu Çin Denizi'ndeki adalarla ilgili olarak tartışmada bir tek tarafın yanında yeralmayacağı yönündeki sözünü de tutması gerektiğini belirtti.

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki adaların hakimiyeti konusunda Vietnam ve Tayvan'la ihtilaflı. Bölgede zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının bulunduğu tahmin ediliyor. Dünya genelindeki deniz trafiği açısından da bu bölge büyük önem taşıyor. Doğu Çin Denizi'ndeki adalar nedeniyle ise Çin Japonya ve Güney Kore ile anlaşmazlık içinde. Burası da doğal gaz kaynakları açısından zengin bir bölge.