Çin'den Fransa'ya kiralık panda

T24

Beş yıl süren görüşmelerin ardından varılan anlaşma, Fransız ve Çinli hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından gelecek hafta Pekin'de imzalanacak.Çin, 1969'dan 1974'e kadar Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Georges Pompidou'ya bir çift panda hediye etmişti. Pandalardan biri, Fransa'ya varışından kısa bir süre sonra ölmüş, Yen Yen adı verilen diğeri ise 2000 yılında yaşamını yitirmişti.2012 yılında Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde yer alan bir üretme çiftliğinden Fransa'daki Beauval Hayvanat Bahçesi'ne gönderilecek pandalar, Yen Yen'den sonra Fransa'ya verilen ilk panda çifti olacak. Çin, diğer ülkelere diplomatik armağan olarak soyu tükenmekte olan dev pandaları gönderiyor.