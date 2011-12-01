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Dünya

Çin'den Fransa'ya kiralık panda

Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i arayarak bir çift pandayı

01 Aralık 2011 02:00

T24 - Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i arayarak bir çift pandayı 10 yıllığına Fransa'ya göndermeyi kabul ettiklerini açıkladı.

Beş yıl süren görüşmelerin ardından varılan anlaşma, Fransız ve Çinli hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından gelecek hafta Pekin'de imzalanacak.  

Çin'den Fransa'ya kiralık panda

Çin, 1969'dan 1974'e kadar Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Georges Pompidou'ya bir çift panda hediye etmişti. Pandalardan biri, Fransa'ya varışından kısa bir süre sonra ölmüş, Yen Yen adı verilen diğeri ise 2000 yılında yaşamını yitirmişti. 

2012 yılında Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde yer alan bir üretme çiftliğinden Fransa'daki Beauval Hayvanat Bahçesi'ne gönderilecek pandalar, Yen Yen'den sonra Fransa'ya verilen ilk panda çifti olacak. Çin, diğer ülkelere diplomatik armağan olarak soyu tükenmekte olan dev pandaları gönderiyor.



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