-Çin'den Avrupa'ya destek PEKİN (A.A) - 02.02.2012 - Çin Başbakanı Wen Jiabao, borç kriziyle mücadele eden Avro Bölgesine destek olmak amacıyla Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) ve yerini alması beklenen Avrupa İstikrar Mekanizmasına (ESM) daha fazla katkı yapabileceklerini bildirdi. Resmi ziyaret için Çin'de bulunan Almanya başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Wen, Avro bölgesi'ndeki borç krizinin çözümünün aciliyetine ve önemine dikkati çekerek, Avrupa'nın borç krizinin üstesinden gelebilmesi için EFSF ve ESM aracılığıyla desteğini artırma yolları aradıklarını vurguladı. Wen, ekonomik büyüme ve finansal sistemin istikrarının sürdürülmesinin yalnızca Avrupa'nın geleceğini değil, aynı zamanda Çin'i de etkileyeceğine işaret etti. Avrupalı liderler Çin ve diğer gelişmekte olan ülkelerden EFSF ve ESM'nin genişlemesine katkıda bulunmalarını istiyor.