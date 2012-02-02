T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çin'den Avrupa'ya destek PEKİN (A.A)

02 Şubat 2012 18:20

-Çin'den Avrupa'ya destek PEKİN (A.A) - 02.02.2012 - Çin Başbakanı Wen Jiabao, borç kriziyle mücadele eden Avro Bölgesine destek olmak amacıyla Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) ve yerini alması beklenen Avrupa İstikrar Mekanizmasına (ESM) daha fazla katkı yapabileceklerini bildirdi. Resmi ziyaret için Çin'de bulunan Almanya başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Wen, Avro bölgesi'ndeki borç krizinin çözümünün aciliyetine ve önemine dikkati çekerek, Avrupa'nın borç krizinin üstesinden gelebilmesi için EFSF ve ESM aracılığıyla desteğini artırma yolları aradıklarını vurguladı. Wen, ekonomik büyüme ve finansal sistemin istikrarının sürdürülmesinin yalnızca Avrupa'nın geleceğini değil, aynı zamanda Çin'i de etkileyeceğine işaret etti.   Avrupalı liderler Çin ve diğer gelişmekte olan ülkelerden EFSF ve ESM'nin genişlemesine katkıda bulunmalarını istiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24