Çin'den Ankara'ya kritik atama

Çin, Irak'ta taşların yerinden oynadığı kritik bir dönemde Ortadoğu konusundaki ağır topu, Tahran eski Büyükelçisi Yu Hongyang’ı Ankara'ya gönderiyor.

Bakanlık, gözde diplomatları arasında yer alan eski Tahran Büyükelçisi Yu Hongyang’ı Ankara’ya yollama kararı aldı.

Büyükelçi Yu, Ortadoğu’daki çalkantılı süreçte Tahran'daki ağırlığı ve İranlı liderlerle kurduğu başarılı ilişkilerle dikkat çekiyordu.

Tecrübeli diplomatın geçtiğimiz Nisan ayına kadar 4 yıl boyunca görev yaptığı Tahran'dan sonra Ankara'ya atanması, Çin'in Türkiye'yle ilişkilere verdiği önemin göstergesi olarak yorumlandı.



Ortadoğu uzmanı



Yu Hongyang’ın yurt dışı kariyerinin tamamı İran, Ürdün ve Türkiye'de geçti.

Diplomasi yaşamına 1981 yılında Tahran'da adım atan Yu, İran'da çeşitli kademelerde 15 yıldan fazla görev yaptı ve bu ülkedeki kariyerine 2011 yılında Tahran Büyükelçiliği'yle devam etti.



İstanbul Başkonsolosuydu



Georgetown Üniversitesi Diplomasi Araştırmaları Enstitüsü'nde 2002-2003 yıllarında akademik öğrenim gören Yu, hemen akabinde İstanbul Başkonsolosu olarak atandı ve Türkiye'de 3 yıl kaldı.

Yu, 2008 yılında Amman Büyükelçisi oldu ve 2011 yılında merkeze dönmeden yine doğrudan doğruya Tahran'daki Çin misyonunun başına gönderildi.