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Dünya

Çin'den acil durum toplantısı çağrısı

Çin, Kore yarımadasında süregelen krize dair, bölgeyle ilgili 6 ülkenin katılacağı bir toplantı talebinde bulundu...

28 Kasım 2010 02:00

T24 - Çin Kore yarımadasında süregelen krize dair, bölgeyle ilgili 6 ülkenin katılacağı bir acil durum toplantısının yapılması çağrısında bulundu.

Aralık ayında yapılması önerilen toplantıya, geçtiğimiz yıl Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırma toplantılarında rol almış altı ülkenin katılması talep edildi.BBC Türk'te yer alan haber şöyle:

Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Asya Buna göre Kuzey ve Güney Kore, Çin, ABD, Japonya ve Rusya toplantıya davet edilmiş oldu.

Çağrıya ilk yanıt Güney Kore'den geldi. Seul, Kuzey Kore'nin silahsızlandırılma toplantısıyla ilgilenmeyeceğini açıkladı.

Sözkonusu nükleer silahtan arındırılma toplantıları geçen sene nisan ayında son bulmuş, ve Seul ile Washington, Kuzey Kore'nin bu yönde ciddi bir adım atmadığı sürece toplantılardan çekildiklerini açıklamışlardı.


'Silahlasızlandırma toplantısı değil' 

Çin'in Kore toplantılarıyla ilgili yetkilisi Wu Dawei, bugün yaptığı açıklamada altı ülkenin davetli olduğu görüşmelerin Kuzey'in silahsızlandırılma toplantılarının devamı olmayacağını söyledi. 

Bu arada Japonya'nın acil durum toplantısına yanıtı hükümet sözcüsü Tetsuro Fukuyama'den geldi. 

Fukuyama, Japon hükümeti olarak davet konusunu ciddi bir şekilde düşüneceklerini söyledi. 

Fukuyama ayrıca bu süreçte Güney Kore ve ABD ile işbirliği içinde olacaklarını açıkladı.


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