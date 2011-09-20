-Çin'den AB'ye koşulsuz yardım PEKİN (A.A) - 20.09.2011 - Pekin yönetimi borç krizindeki Avrupa Birliği'ne (AB) koşulsuz destek sağladıklarını ileri sürdü. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Şen Danyang, ''Çin, başka ülkelere yardım ederken önkoşul ileri sürmez, sadece içten davranırken bu ülkelerin saygısını kazanmayı bekler'' diye konuştu. Sözcü Şen, AB'nin Çin'in piyasa ekonomisi statüsünü tanımaması ile Çin'in borç krizindeki birliğe yardım sağlamasının çok farklı konular olduklarını savundu. Çinli yetkili Pekin'deki basın toplantısında, 30 yıldır süren reform ve dışa açılma politikalarıyla planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçmelerine rağmen, AB'nin Çin'e tam piyasa ekonomisi statüsü tanımayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Sözcü, ''Bunun teknik değil, siyasi bir konu olduğuna inanıyoruz'' dedi. AB'nin bu kararının Çin'in bir piyasa ekonomisine sahip olduğu gerçeğine ters düştüğü gibi, iki taraf arasındaki ticari ilişkilere uzun vadeli zarar verdiğini savuna Şen, avro bölgesinde yayılan borç sorununun Çin ile AB arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kesinlikle etkileyeceğini ifade etti. Sözcü Şen avro bölgesinde ekonomik yavaşlamanın sürmesinin Çin'in bu ülkelerle olan ticaretine doğrudan zarar vereceği görüşünü dile getirdi. ''Ancak krizlerin arkasında fırsatların saklı olduğuna inanıyoruz'' diyen Şen, iki tarafı başta ikili yatırımlarla ekonomik ve teknolojik işbirliği olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmeye çağırdıklarını belirtti. Çin Başbakanı Ven Ciabao da geçen hafta AB liderlerine Çin'in piyasa ekonomisi statüsünü tanımaları ve ikili ilişkilere cesaretle ve stratejik olarak yaklaşmaları çağrısı yapmıştı. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre 2016'da bütün üye ülkeler Çin'e piyasa ekonomisi statüsü tanıyacak. AB, Çin'in birinci, Çin ise AB'nin ikinci büyük ticaret ortağı durumunda. Çin Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, iki taraf arasındaki ticaret hacmi bu yılın Ocak ile Ağustos ayları arasındaki 8 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 genişleyerek, 372,14 milyar dolara çıktı.