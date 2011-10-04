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Dünya

Çin'den ABD'ye uyarı: Ticari savaş çıkar

Çin, ABD'nin para birimlerinin değerini kasten düşük tuttuğuna inandığı ülkelere yaptırım uygulamaya yönelik yasa tasarısına tepki gösterdi

04 Ekim 2011 03:00

T24 - Çin, ABD'nin para birimlerinin değerini kasten düşük tuttuğuna inandığı ülkelere yaptırım uygulamaya yönelik yasa tasarısına tepki gösterdi.

ABD Senatosunun dün görüşme programına almaya karar verdiği yasa tasarısı, Washington’un, başta Pekin olmak üzere ticari avantaj sağlamak için para birimlerinin değerini düşük tuttuğuna inandığı ülkelere karşı ticari yaptırımlarının önünü açıyor.

Tasarı günler sürebilecek tartışmalardan sonra yeniden oya sunulacak.

Kabul edilmesi halinde Temsilciler Meclisi'ne, orada da onaylanırsa yasalaşması için ABD Başkanı Barack Obama'nın imzasına sunulacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı bunun iki ülke arasında "ticari savaşın önünü açabileceği" uyarısında bulundu ve Washington'dan "korumacı politikalar" diye tanımladığı bu önlemlerden vazgeçmesini istedi.

Çinli bir hükümet yetkilisi de yasanın onaylanması halinde uluslararası ortamda kabul görmüş kuralların ihlal edilmiş olacağını öne sürdü.

BBC Pekin muhabiri Michael Bristow, ABD tasarısının açık açık Çin'den bahsetmediğini ancak asıl hedefin Pekin olduğu konusunda fazla kuşku bulunmadığını belirtti.



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