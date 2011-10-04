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Ekonomi

Çin'den ABD'ye uyarı: Ticaret savaşları çıkar

Çin, kendisini para birimi yuanın değerini yükseltmeye zorlayacak bir yasanın ABD'de kabul edilmesine "ısrarla karşı olduğunu" belirtti

04 Ekim 2011 03:00

T24-  Çin, kendisini para birimi yuanın değerini yükseltmeye zorlayacak bir yasanın ABD'de kabul  edilmesine "ısrarla karşı olduğunu" belirtti ve yasanın kabulüyle iki büyük ekonomi arasında ticaret savaşlarının baş  göstereceği uyarısında bulundu.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Ma Zhaoxu hükümetin resmi web sitesinde bugün yer alan açıklamasında, "Sözde bir kur  dengesizliği mazeretinin kullanılması, kur sorununu tırmandıracak ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarını ciddi olarak ihlal  ederken Çin- ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini de büyük ölçüde bozacaktır" dedi.

ABD Senatosu dün aldığı bir kararla, bu yıl kabul edilen Kur Oranları Denetleme Reform Yasasını bir hafta süreyle ele  alarak tartışacak. Bu süreçte hükümet isterse ihracatlarını, para birimlerini düşük değerde tutarak desteklediği görülen  ülkelerden gelen mallara sübvansiyon giderici nitelikte yeni vergiler koyabilecek.

Yasayı destekleyen Senato üyeleri, yuanın düşük değerinin ABD'de istihdam kaybına yol açtığını ve daha adil bir yuan  kuruyla ABD'nin Çin'e karşı verdiği 250 milyar dolarlık ticaret açığının kısmen kapanabileceğini savunuyorlar.


Yasa Senato'dan sonra Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilirse, Başkan Barack Obama yasayı imzalayarak Beijing ile  ticaret savaşını göz alma ya da veto ederek sorunu diplomatik yollardan çözmeyi deneme seçenekleriyle karşı karşıya kalacak.

Ma, Amerikan Kongre üyelerine seslenerek, "Çin-Amerikan ticaret ilişkilerinin oluşturduğu büyük tablodan hareket  etmelerini ve korumacılıktan vazgeçmelerini" istedi.

Sözcü, ülkesinin kur politikasını değiştirme yolundaki vaadini tekrarlayarak "renminbi kurunun esnekliğinin  güçlendirileceğini" söyledi.

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