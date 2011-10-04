Çin'den ABD'ye uyarı: Ticaret savaşları çıkar

T24-

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Ma Zhaoxu hükümetin resmi web sitesinde bugün yer alan açıklamasında, "Sözde bir kur dengesizliği mazeretinin kullanılması, kur sorununu tırmandıracak ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarını ciddi olarak ihlal ederken Çin- ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini de büyük ölçüde bozacaktır" dedi.

ABD Senatosu dün aldığı bir kararla, bu yıl kabul edilen Kur Oranları Denetleme Reform Yasasını bir hafta süreyle ele alarak tartışacak. Bu süreçte hükümet isterse ihracatlarını, para birimlerini düşük değerde tutarak desteklediği görülen ülkelerden gelen mallara sübvansiyon giderici nitelikte yeni vergiler koyabilecek.

Yasayı destekleyen Senato üyeleri, yuanın düşük değerinin ABD'de istihdam kaybına yol açtığını ve daha adil bir yuan kuruyla ABD'nin Çin'e karşı verdiği 250 milyar dolarlık ticaret açığının kısmen kapanabileceğini savunuyorlar.





Yasa Senato'dan sonra Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilirse, Başkan Barack Obama yasayı imzalayarak Beijing ile ticaret savaşını göz alma ya da veto ederek sorunu diplomatik yollardan çözmeyi deneme seçenekleriyle karşı karşıya kalacak.

Ma, Amerikan Kongre üyelerine seslenerek, "Çin-Amerikan ticaret ilişkilerinin oluşturduğu büyük tablodan hareket etmelerini ve korumacılıktan vazgeçmelerini" istedi.

Sözcü, ülkesinin kur politikasını değiştirme yolundaki vaadini tekrarlayarak "renminbi kurunun esnekliğinin güçlendirileceğini" söyledi.