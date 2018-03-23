Çin'den ABD'ye uyarı: Olası bir ticaret savaşından korkmuyoruz

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın Çin\'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren başkanlık protokolü imzalamasının ardından Çin Ticaret Bakanlığı Çin’in olası bir “ticaret savaşından korkmadığını” duyurdu.

Piyasa analistleri, Trump\'ın kararı ile getirilen önlemlerin küresel ekonomi için \"çok ciddi olumsuz sonuçları olabilecek bir ticaret savaşına\" dönüşebileceği uyarısını yaparken, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD gümrük vergilerinin “küresel çıkarlara elverişli” olmadığı vurgulanırken, ayrıca Çin’in “olası bütün zorluklarla başa çıkmada kabiliyetli ve kendinden emin olduğu”nun altı çizildi.

Bakanlık açıklamasında, “Çin kendi meşru hak ve çıkarları tehlikedeyken boş durmayacak. Meşru çıkarlarımızı savunmaya hazırız” uyarısı yapıldı.