T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çin'den ABD'ye tepki: 'Egemenliğimiz tartışılmaz'

Çin, Donald Trump yönetiminin ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki politikalarını değiştirip Pekin'in ada kazanımlarının önüne geçilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgedeki haklarımızı k

24 Ocak 2017 21:08

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Çin Denizi'ndeki adalarla ilgili açıklamalarına tepki göstererek bu adalar üzerinde tartışmasız bir egemenliği olduğunu açıkladı.

Açıklama, Trump yönetiminin, Çin'in bölgede daha fazla toprak kazanımının önüne geçeceğine yönelik sözlerinin ardından geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgedeki haklarımızı koruma konusunda kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

Pazartesi günü de Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Oradaki haklarımızı koruduğumuzdan emin olacağız" demişti.

Barack Obama yönetimi bu tartışmada bir taraf olmayı reddetse de, Obama'nın Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Çin'in adalara kurduğu askeri üslere karşı çıkan açıklamasının ardından ABD ordusu, Güney Çin Denizi'ne savaş uçakları ve donanma göndermişti.

Hem doğal kaynaklara sahip olan hem de önemli bir ticaret rotası olan Güney Çin Denizi'ndeki adalarda birden fazla ülke hak iddia ediyor. Bu ülkeler arasında Tayvan, Çin, Vietnam, Filipinler ve Brunei var.

Çin hükümeti, ABD'nin bölgede herhangi bir hakkı olmadığını, bu yüzden Güney Çin Denizi hakkındaki tartışmalardan uzak durması gerektiğini söylüyor.

Çin Dışişleri Bakanı Hua Chunying son olarak Çin'in bölgedeki tüm hamlelerinin hukuka uygun olduğunu ifade etmişti.

Fakat ABD'nin yeni dışişleri bakanı adayı Rex Tillerson, ülkesinin Güney Çin Denizi'nde Çin'i engellemesi gerektiğini belirtmiş, Çin'in buradaki adaları sahiplenmesini Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine benzetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Donald TrumpABD GüneyDeniziPekinDışişleri BakanlığıABD Başkanı Donald Trump GüneyTrumpBeyaz Saray Sözcüsü Sean SpicerObamaObama Dışişleri Bakanı John KerryABDGüneyBuTayvanVietnam FilipinlerBrunei

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24