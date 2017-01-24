Çin'den ABD'ye tepki: 'Egemenliğimiz tartışılmaz'

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Çin Denizi'ndeki adalarla ilgili açıklamalarına tepki göstererek bu adalar üzerinde tartışmasız bir egemenliği olduğunu açıkladı.

Açıklama, Trump yönetiminin, Çin'in bölgede daha fazla toprak kazanımının önüne geçeceğine yönelik sözlerinin ardından geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgedeki haklarımızı koruma konusunda kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

Pazartesi günü de Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Oradaki haklarımızı koruduğumuzdan emin olacağız" demişti.

Barack Obama yönetimi bu tartışmada bir taraf olmayı reddetse de, Obama'nın Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Çin'in adalara kurduğu askeri üslere karşı çıkan açıklamasının ardından ABD ordusu, Güney Çin Denizi'ne savaş uçakları ve donanma göndermişti.

Hem doğal kaynaklara sahip olan hem de önemli bir ticaret rotası olan Güney Çin Denizi'ndeki adalarda birden fazla ülke hak iddia ediyor. Bu ülkeler arasında Tayvan, Çin, Vietnam, Filipinler ve Brunei var.

Çin hükümeti, ABD'nin bölgede herhangi bir hakkı olmadığını, bu yüzden Güney Çin Denizi hakkındaki tartışmalardan uzak durması gerektiğini söylüyor.

Çin Dışişleri Bakanı Hua Chunying son olarak Çin'in bölgedeki tüm hamlelerinin hukuka uygun olduğunu ifade etmişti.

Fakat ABD'nin yeni dışişleri bakanı adayı Rex Tillerson, ülkesinin Güney Çin Denizi'nde Çin'i engellemesi gerektiğini belirtmiş, Çin'in buradaki adaları sahiplenmesini Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine benzetmişti.