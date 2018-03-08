Çin'den ABD'ye sert uyarı

Çin Halk Cumhuriyeti ABD'yi Başkan Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma koruyucu gümrük vergisi koyma planlarının ticaret savaşına yol açabileceği hususunda uyardı. Bundan hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağını söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi "küreselleşmenin aldığı boyutlar açısından ticaret savaşında karar kılmanın yanlış tercih olacağını" belirtti. Sonucun acı verici olacağına dikkat çeken Vang Yi ülkesinin koruyucu gümrük vergisine hazırlıklı olduğunu ve Çin'in haklı ve gerekli karşılığı vereceğini sözlerine ekledi.

Başkan Trump Amerikan işletmelerini öncelikle Çin'in ucuz ihraç mallarına karşı korumak amacıyla çelik ve alüminyum ithalatına cezai gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu. Trump'ın ticaret politikası Çin dışındaki ülkeleri de etkileyeceğinden küresel ticaret savaşı çıkmasından endişe ediliyor. ABD ile ticaretinde geçen yıl rekor fazla elde eden Avrupa Birliği karşı önlemler hazırlıyor.

İstisnalar yolda

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ithal mallarına uygulanacak koruyucu gümrük vergisinin Kanada ve Meksika'yı kapsamayacağını açıkladı. Washington Post gazetesi istisnai uygulamanın 30 gün süreceğini ve üç ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması (NAFTA) ABD'nin talepleri doğrultusunda değiştirildiği takdirde bu sürenin uzatılabileceğini yazdı.

Amerikan medyasında çıkan haberlerde Başkan'ın gümrük rejimi kararnamesini Perşembe günü imzalayabileceği belirtiliyor. Beyaz Saray sözcüsü ulusal güvenlik çerçevesinde Meksika ve Kanada'ya uygulanması düşünülen istisnaların başka ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi. Amerikan yasalarına göre ülkenin altyapısı ve savunma sektörü açısından önem taşıyan ithal mallarının ulusal güvenliği tehdit etmesi durumunda koruyucu önlemlere başvurulabiliyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ek gümrük vergilerinin "iyi düşünülerek" kararlaştırıldığını ve ticaret savaşı istemediklerini söylerken, Maliye Bakanı Steven Mnuchin istisnai kuralları gözden geçirmekte olduklarını ve duruma göre "uzlaşma arayabileceklerini" açıkladı.

AB tedirgin

Başkan Trump koruyucu gümrük vergisinin bütün ülkeleri kapsadığını söylemiş, serbest ticareti savunan ekonomi danışmanı Gary Cohn da Başkanı ikna edemeyince görevden ayrılmıştı. Yüz dolayındaki Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi Trump'a gönderdikleri mesajda yeni ithalat rejiminin Amerikan işletmelerine zarar vereceğini ve Beyaz Saray'ın genel uygulamadan vazgeçmesinin daha doğru olacağını dile getirdiler.

Avrupa Birliği'nin (AB) ticaretten sorumlu Komisyon üyesi Cecilia Malmström ABD'nin alacağı himayeci tedbirlere hazırlıklı olduklarını ve uygun karşı önlemleri en kısa zamanda yürürlüğe koyabileceklerini söyledi. Ticaret savaşı istemediklerini ve ticari anlaşmazlıkların sadece "mağlup" üretebileceğini söyleyen AB Komisyonunun ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici de ABD'den ithal edilen meyve suyu, tütün ve viskiye cezai gümrük uygulayabileceklerini açıkladı.

DW, Reuters, afp/AG, BK

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