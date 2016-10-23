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Dünya

Çin’den ABD’ye savaş gemisi tepkisi

Çin Savunma Bakanlığı, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Güney Çin Denizi’ndeki Şişa adaları kara sularına girmesini yasa dışı olarak değerlendirdi

23 Ekim 2016 01:22

Çin Savunma Bakanlığı, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Güney Çin Denizi’ndeki Şişa adaları kara sularına girmesini yasa dışı olarak nitelendirdi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, yaptığı açıklamada, ABD donanmasına ait Decatur adlı destroyerin bu hareketini kışkırtıcı ve yasadışı olarak değerlendirdi. Sözcü Vu, Güney Çin Denizi’nde gerçek sorun yaratan tarafın ABD olduğunu öne sürdü.

Bakanlık, bölgede ulusal çıkarları korumak için ihtiyaç duyulduğunda Çin ordusunun gözetim ve savunma gücünü artıracağını açıkladı.

USS Decatur adlı güdümlü füze destroyeri, dün Güney Çin Denizi’ne girmişti.

Çin, ABD ile Güney Çin Denizi'nde ulaşım özgürlüğü konusunda tartışma yaşarken, Pekin yönetimi, bölgede hak iddialarını güçlendirmek amacıyla yapay adacıklar oluşturmakla suçlanıyor.

Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi'nde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Bölge üzerinden yapılan gemi taşımacılığıyla dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 trilyon dolarlık ticaret gerçekleşiyor.

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