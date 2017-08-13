Çin'den ABD'ye Kuzey Kore ile gerilimi azaltma çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump'a Kuzey Kore ile giriştiği söz düellosunda gerilimi azaltması çağrısı yaptı. Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, Şi, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ilgili tarafların Kore Yarımadası'nda gerilimi tırmandırabilecek ifade ve eylemlerden kaçınması gerektiğini ifade etti.

Beyaz Saray'dan ''Çin'' açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Çin ve ABD liderlerinin Kuzey Kore'nin kışkırtıcı ve gerilimi artırıcı davranış biçimine son vermesi ve Birleşmiş Milletler'in ülkeye yeni yaptırımlar uygulamasının ''önemli ve gerekli'' bir adım olduğu konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Çin, Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı ve uluslararası toplumun büyük ölçüde izole ettiği bu ülkenin en büyük destekçisi konumunda.

ABD ve Çin arasında ise Çin'in Kuzey Kore'ye verdiği desteğin yanı sıra Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaf nedeniyle de zaman zaman gerilim yaşanıyor.

Son olarak, ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Güney Çin Denizi'ne girerek Nanşa Adaları yakınlarındaki yapay Meyci (Mischief) resifine yaklaşmıştı. Pekin yönetimi savaş gemisinin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'yi protesto etmiş ve Washington'ı ''provokasyonla'' suçlamıştı.

Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''iki ülke liderleri arasındaki ilişkinin oldukça yakın olduğu ve Trump'ın Şi ile buluşacağı tarihi Çin ziyaretini iple çektiği'' ifadelerine yer verildi.

ABD-Kuzey Kore gerginliği nasıl tırmandı?

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim iki tarafın birbirini, nükleer silahların da seçenekler dâhilinde olduğu saldırılarla tehdit etmesiyle sürekli arttı.

Hafta başında ABD ve Japonya savunma bakanlıklarının yayınladıkları iki ayrı rapor, Kuzey Kore'nin nükleer başlıkları kıtalararası balistik füzelere (ICBM) sığdırabilecek teknoloji geliştirmiş ve dolayısıyla ABD anakarasının da yarısı dâhil olmak üzere birçok noktaya nükleer saldırı yapma kapasitesine ulaşmış olabileceği sonucuna varmıştı.

Kuzey Kore de ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki küçük bir toprak parçası olan ve aynı zamanda askeri bir üsse ev sahipliği yapan Guam Adası'nı vurabileceklerini açıklamış ve önümüzdeki haftalarda saldırı planlarını tamamlayacaklarını ilan etmişti.