Çin'den ABD'ye 'Güney Çin Denizi'nde provokasyon' suçlaması

Çin, ABD'ye ait savaş gemisi USS Stethem'in Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı alanda yer alan bir adanın yakınından geçtiğini açıkladı.

Çin'in iddiasına göre gemi, Paracel Adaları'nın bir parçası olan Triton Adası'na 12 deniz mili mesafeden geçti.

Çin olayı, 'ciddi bir siyasi ve askeri provokasyon' olarak değerlendirdi ve 'ulusal egemenlik ve güvenliği korumak için gerekli olan her şeyin yapılacağını' belirtti.

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Vietnam ve Tayvan da ada üzerinde hak iddia ediyor.

ABD, uluslararası hukuk kapsamındaki seyrüsefer serbestliği çerçevesinde bu bölgede operasyonlar düzenliyor.

Seyrüsefer serbestliğine göre, denizde kıyısı olsun veya olmasın, her devlet kendi bayrağını taşıyan gemileri açık denizde yol aldırma hakkına sahip bulunuyor.

USS Stethem de bu operasyonlardan biri kapsamında Triton Adası'nın yakınından geçti.

Mayıs ayında da başka bir ABD savaş gemisi, tartışmalı alanda Çin tarafından yapay olarak inşa edilmiş bir adacığın yakınından geçmişti.

Tayvan, Çin, Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunei tartışmalı alandaki farklı adalar üzerinde hak iddia ediyor.

ABD ve Çin ise birbirlerini, Güney Çin Denizi'ni 'askerileştirmekle' suçluyor.

İki ülke arasındaki Güney Çin Denizi'nde yıllardır süren gerilim son dönemde derinleşmiş durumda.