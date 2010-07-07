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Ekonomi

Çin'den ABD'ye ekonomik taahhüt

Pekin'den yapılan açıklamada, Çin’in elindeki 900 milyar dolarlık Amerikan hazine bonolarının politika aracı haline getirilmeyeceği kaydedildi.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Çin hükümeti, elindeki yabancı devletlere ait tahvil ve bonoları bu ülkeler üzerinde siyasi bir nüfuz aracı olarak kullanmayacağı taahhüdünde bulundu.


Çin’in 2,5 milyar Dolarlık yatırımlarını idare eden resmi ajans tarafından yapılan açıklamada, bu kaynağın, ‘gizli’ veya ‘nükleer’ bir silah olarak görülmemesi gerektiği kaydedildi.


Açıklamada, Çin’in elindeki 900 milyar dolarlık Amerikan hazine bonolarının politika aracı haline getirilemeyeceği kaydedildi.


Bazı Amerikalı politikacılar, Çin’in elindeki Amerikan tahvil ve bonolarını satarak, Amerika’yı faizleri yükseltmeye zorlayacağını iddia ediyor.


Bu politikacılara göre, değerli kağıtların bu şekilde hızla elden çıkarılması Amerikan ekonomisini sabote edebilir.


Çin’in Çarşamba günü yaptığı açıklama, Amerikalı politikacıların kaygılarını gidermeyi amaçlıyor.

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