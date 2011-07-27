Çin'den ABD'ye casus uçak uyarısı

T24 - Çin, Amerikan yönetimine, Çin kıyılarında görülen askeri casus uçaklarının iki ülke arasındaki güvene ağır hasar verdiği uyarısında bulundu.



Çin, ülke sınırlarında görülen ABD casus uçaklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu uygulamaların askeri ilişkilerin geliştirilmesinin önünde büyük engel oluşturduğuna dikkat çekti.



Çin basınında yer alan haberlerde, Savunma Bakanlığının ABD'den Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarılarına saygı göstermesini talep ettiği bildirildi.



Medyada, Çin savaş uçaklarının, geçen ay Tayvan hava sahasında keşif uçuşu yapan Amerikan uçağının peşine düştüğü haberi de yeralmıştı.





ABD: KEŞİF UÇUŞLARI DEVAM EDECEK



Washington ise, geçmişte uluslararası hava sahasında keşif uçuşlarının yapıldığı ve yapılmaya da devam edeceğini duyurdu. Pekin ile Washington ilişkileri, son yıllarda Amerika'nın Tayvan'a silah satma planları ve Güney Çin Denizi'ndeki sorunlar nedeniyle zaman zaman zor süreçlerden geçiyor.





ABD VE ÇİN'İN TAYVAN ÇIKMAZI



Çin yönetimi, iç savaşla Çin sınırlarından ayrılan Tayvan'ı, kendi egemenlik alanında görürken, güç kullanarak Tayvan'ı yeniden ele geçirme olasılığını gündeminde tutuyor. ABD ise, ayrı bir devlet olarak tanımasa da, Tayvan'a askeri destek sağlıyor.





