Çin’den 586 milyarlık canlandırma paketi

Çin hükümeti, iç talebi canlandırmaya yönelik 586 milyar dolarlık (4 trilyon yuan) teşvik paketi açıkladı.



Başbakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çin kabinesi, altyapı ve sosyal refah için 2010 yılı sonuna kadar 586 milyar dolar (4 trilyon yuan) harcamayı öngören planı onayladı.



Açıklamada, Çin'in, etkin bir mali politikayı benimseyeceği, 17,5 milyar dolarlık (120 milyar yuan) vergi yardımları sunulacağı ifade edildi.



Ayrıntılara yer verilmeyen planla, kırsal ve kentsel gelirin artırılacağı, ticari bankaların kredi limitlerini, öncelikli projelere ve kırsal kalkınmaya kaydıracağı kaydedildi.



Ekonomisi ihracata dayalı olan Çin, ABD ve Avrupa'daki ekonomik yavaşlamanın etkilerini hissetmeye başlayınca, Çin Merkez Bankası 2 aydan kısa sürede faiz oranlarını 3 kez düşürdü.



Çin ekonomisi, 3. çeyrekte yüzde 9 büyüyerek, son 5 yılın en düşük büyüme seviyesini kaydetti.

