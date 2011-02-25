-ÇİN'DEN 1.5 TRİLYON YÜEN YATIRIM ŞANGHAY (A.A) - 25.02.2011 - Çin, ekonomisini desteklemek ve ulaşımı hızlandırmak için, havacılık sektörüne 1.5 trilyon yüen (yaklaşık 366.5 milyar TL) yatırım yapacak. Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, yapılacak yatırım çerçevesinde 700 yeni uçak alınacağı ve 45 yeni havaalanı inşa edileceği belirtildi. Çin Sivil Havacılık İdaresinden Li Ciaşiang, söz konusu yatırım kararının 12. 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde alındığını ve 2011-2015 arasında yapılacağını bildirdi. Gazetede Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldiği ve bu bağlamda hava ulaşımına talebin arttığı yorumu yapıldı. Sivil Havacılık İdaresi, 2014'e kadar hava yoluyla 800 milyon kişinin taşınmasının beklendiğini bildirdi. Çin'in 2015'ten sonra 220 sivil havaalanı ve 4 bin 500 ticari uçaklık bir filoya sahip olacağı kaydedildi. Uzmanlar, böyle büyük bir çapta yatırımın Çin'deki diğer sanayilere de büyük katkısı olacağı yorumunu yaptı, artan havaalanları sayesinde daha fazla iş imkanı sunulacağını belirtildi. Çin'de 2010 yılında 267 milyon kişi hava yoluyla taşındı, bu rakamla bir önceki yıla oranla yüzde 15.8 artış sağlandı. Çin'de halen hizmet veren 175 havaalanı ve filosunda da 2 bin 600 uçak bulunuyor.