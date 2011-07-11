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Dünya

ÇİN'DE KÖMÜR MADENİNDE SEL ŞANGHAY (A.A)

11 Temmuz 2011 12:52

-ÇİN'DE KÖMÜR MADENİNDE SEL ŞANGHAY (A.A) - 11.07.2011 - Çin'in doğusundaki Şandong eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen sel baskınında 21 işçi mahsur kaldı. Şinhua ajansının haberine göre, dün gece meydana gelen kaza sırasında 28 işçinin madende bulunduğu ve 7 kişinin kaçmayı başardığı kaydedildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, kazanın sebebinin araştırıldığını bildirdi. Ülkede bu son kazayla birlikte 10 günde dört maden kazası meydana geldi. Aynı eyaletin Caocuang kentinde hava kompresörünün yanması sonucu 28 işçi halen madende mahsur bulunuyor. Öte yandan ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesindeki sel baskınında madende mahsur kalan 12 işçiye halen ulaşılmaya çalışılırken, Guicou eyaletinde başka bir madende 9 gündür 23 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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