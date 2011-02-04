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ÇİN'DEKİ YENİ YIL KUTLAMALARINDA 2 ÖLÜ, 223 YARALI ŞANGHAY (A.A)

04 Şubat 2011 13:05

-ÇİN'DEKİ YENİ YIL KUTLAMALARINDA 2 ÖLÜ, 223 YARALI ŞANGHAY (A.A) - 04.02.2011 - Çin'in geleneksel yeni yıl kutlamalarında başkent Pekin'de iki kişi hayatını kaybetti, 223 kişi yaralandı. Şinhua ajansının haberine göre, ölümlere kutlamalar için havai fişeklerin hazırlanması sırasında meydana gelen patlamalar neden oldu. Yetkililer yaralananların tedavi altına alındığını kaydetti. Başkent Pekin'de kutlamaların ardından 20 bin temizlik işçisi 2 bin 380 ton patlamış havai fişek ve çatapat kalıntısı topladı. Öte yandan Çin'in kuzeydoğusundaki Şınyang eyaletinde de dün gece beş yıldızlı bir otel yandı. Otelde 50 kişinin bulunduğu belirtilirken, otelde kalanların zamanında tahliye edilmesi sonucu can kaybının olmadığı kaydedildi. Çin'in Şanghay kentinde de geçen yıl meydana gelen kule yangını nedeniyle yerel yönetim şehir merkezinde havai fişek ve çatapat atılmaması konusunda uyarmıştı. Çinliler ay takvimine göre kutladıkları yeni yılda havai fişek ve çatapat atarak kötü ruhları uzaklaştırdıklarına inanıyorlar.

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