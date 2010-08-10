Çin'deki toprak kayması: 700 ölü, 1100 kayıp

T24

Taşkınlar

Yetkililer yaklaşan Dianmu tayfununun da bölgeyi etkisi altına alabileceğini kaydediyor.Geçen haftadan bu yana yağış alan Gansu'da halen kayıp 1100'den fazla kişi olduğu açıklandı.Bölgedeki yağışlar hafta sonunda heyelanları tetiklemiş, Baylong Nehri'nin önünün kesilmesi ile bölgede bir göl oluşmuştu.Çinli askerler, Baylong nehrindeki tıkanıklığı aşabilmek için patlayıcılara başvurdu.Afet bölgelerine çadır, yiyecek ve su gönderildiği ancak bazı yerlerde yardım mallarının yetersiz kaldığı ifade ediliyor.Kurtarma çalışmalarına 4 bin 500 kadar asker, polis ve itfaiye eri katılıyor. Ülkenin kuzeybatısındaki selin neden olduğu toprak kaymalarında ölenlerin sayısı üçe katlandı. Gansu eyaletinin Zugu bölgesi Cumartesi gününden bu yana şiddetli yağış aldı. Baylong nehrinin taşması sonucu çok sayıda ev çamur altında kaldı.Seferber edilen Çin ordusu ise öncelikli olarak nehirdeki tıkanıklığı aşıp normal akışı sağlamaya çalışıyor. Gölleşen nehrin önündeki bendi bir anda aşmasıyla, aşağılarındaki daha bir çok yerleşimi sel basmasından endişe ediliyor.Bu nedenle binlerce kişi tahliye edildi. Gerçekleştirilen bir dizi patlamayla nehrin önünü kesen molozların parçalanması; nehrin daha fazla kabarmadan yeniden akmaya başlaması hedefleniyor. Çin'deki seller son on yılda meydana gelenlerin en büyüğü olarak ifade ediliyor.