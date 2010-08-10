T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'deki toprak kayması: 700 ölü, 1100 kayıp

Çin'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 700'ü aştı.

10 Ağustos 2010 03:00

T24 - Çin'in güneyindeki Gansu eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 700'ü aştı. Yetkililer ülkenin kuzeyinde sağanak yağışların etkili olacağı uyarısını yaptı.



Yetkililer yaklaşan Dianmu tayfununun da bölgeyi etkisi altına alabileceğini kaydediyor.

Geçen haftadan bu yana yağış alan Gansu'da halen kayıp 1100'den fazla kişi olduğu açıklandı.

Bölgedeki yağışlar hafta sonunda heyelanları tetiklemiş, Baylong Nehri'nin önünün kesilmesi ile bölgede bir göl oluşmuştu.

Çinli askerler, Baylong nehrindeki tıkanıklığı aşabilmek için patlayıcılara başvurdu.


Taşkınlar

Afet bölgelerine çadır, yiyecek ve su gönderildiği ancak bazı yerlerde yardım mallarının yetersiz kaldığı ifade ediliyor.

Kurtarma çalışmalarına 4 bin 500 kadar asker, polis ve itfaiye eri katılıyor. Ülkenin kuzeybatısındaki selin neden olduğu toprak kaymalarında ölenlerin sayısı üçe katlandı. Gansu eyaletinin Zugu bölgesi Cumartesi gününden bu yana şiddetli yağış aldı. Baylong nehrinin taşması sonucu çok sayıda ev çamur altında kaldı.

Seferber edilen Çin ordusu ise öncelikli olarak nehirdeki tıkanıklığı aşıp normal akışı sağlamaya çalışıyor. Gölleşen nehrin önündeki bendi bir anda aşmasıyla, aşağılarındaki daha bir çok yerleşimi sel basmasından endişe ediliyor.

Bu nedenle binlerce kişi tahliye edildi. Gerçekleştirilen bir dizi patlamayla nehrin önünü kesen molozların parçalanması; nehrin daha fazla kabarmadan yeniden akmaya başlaması hedefleniyor. Çin'deki seller son on yılda meydana gelenlerin en büyüğü olarak ifade ediliyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24