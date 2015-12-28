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Dünya

Çin'de tek çocuk dönemi sona erdi

Çiftlerin ikinci çocuğa sahip olabilmesinin yolunu açan yasa, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

28 Aralık 2015 00:50

Pekin yönetimi, ülkede çiftlerin ikinci çocuğa sahip olmasına izin veren yasayı resmi olarak onayladı. Ülkede, tek çocuk politikası yeni yıldan itibaren son buluyor.

Şinhua ajansının haberine göre, çiftlerin ikinci çocuğa sahip olabilmesinin yolunu açan yasa, resmen onaylandı ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Ülkenin 2016-2020 dönemi sosyal ve ekonomik reformlarının belirlenmesi için geçen ekim ayındaki toplantıların son gününde Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, ülkede 'tek çocuk' politikasının kaldırıldığını açıklamıştı.

Aile Planlaması Komisyonu daha önce yaptığı açıklamada, tek çocuk politikasının kaldırılmasıyla ülke nüfusunun 2030'da 1,45 milyara ulaşacağını ve her yıl ortalama 20 milyon doğumun beklendiğini belirtmişti.

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızlı artan nüfusunu kontrol altına almak için 1980 yılında yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırı getirilmişti. Kırsalda yaşayan çiftlere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin verilmişti.

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