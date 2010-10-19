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Spor

ÇİN'DEKİ ŞİKE SKANDALINDA GÖZALTILAR SÜRÜYOR PEKİN (A.A)

19 Ekim 2010 15:05

-ÇİN'DEKİ ŞİKE SKANDALINDA GÖZALTILAR SÜRÜYOR PEKİN (A.A) - 19.10.2010 - Çin'de futbolda şike skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında, bir teknik direktör ve 2 eski milli futbolcu gözaltına alındı. Çin basınındaki haberlere göre, Şanghay Şenhua takımının eski teknik direktörü Lou Shifang'ın, takımın şampiyon olduğu 2003 yılında yaklaşık 21.5 milyon avro rüşvet verilmesiyle ilgili olarak ifadesi alınacak. Şanghay'ın Xinmin Evening News gazetesinin kaynağını belirtmediği haberde, Lou Shifang'ın şu an tutuklu olan Tianjin Teda takımının eski teknik direktörü Zhang Yifeng ile de işbirliği yaptığı ve Tianjin takımının 2003'te şike yaparak küme düşmekten kurtulduğu ileri sürülüyor. Bu 2 teknik adamın, yılbaşında şike soruşturmasında gözaltına alınan eski Federasyon Başkanı Nan Yong ile işbirliği yaptığı da iddia ediliyor. Şanghay'ın Eastern Sports gazetesinin haberinde de eski milli futbolcular Qi Hong ve Jiang Jin'in 2002 Dünya Kupası elemelerindeki şike iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Haberde, 6 eski milli futbolcunun elemelerde şike yaptığının sanıldığı kaydedildi.

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