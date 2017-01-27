Çin'deki rüşvet operasyonları, İsviçre'nin lüks saat ihracatını düşürdü

Çin'de devlet yetkililerini hedef alan rüşvet operasyonları, İsviçre'nin lüks saat ihracatını düşürdü.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu, geçen yıl Çin'e satışların azalması nedeniyle lüks saat ihracatının yaklaşık 2 milyar dolar gerileyerek 20 milyar dolara indiğini açıkladı.

2016, İsviçre saat sanayi için 2009'dan sonraki en kötü yıl oldu. Bu dönemde, küresel kriz nedeniyle ihracat yüzde 22 oranında azalmıştı

Federasyon'a göre, Çin'de "devlet ve partinin varlığını tehdit eden yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gideceğini" söyleyen Cumhurbaşkanı Şi Jinping'in iktidara gelmesinden sonraki dört yıl içinde, İsviçre'nin bu ülkeye saat ihracatı yüzde 22 azaldı.

Aynı süre içinde Hong Kong'a satışlar da yüzde 25 oranında geriledi.

Federasyon'un baş ekonomisti Philippe Pegoraro, "Fiyatı 10 bin doların üzerinde olan üst segmentteki saatlerin ihracatı yarı yarıya azaldı" dedi.

İsviçre firması Patek Phillipe'in ürettiği Platinum World Time marka saatin fiyatı dört milyon dolar. Lüks sınıfın en mütevazı saatlerinden biri olan beyaz altından Blancpain Leman'ın fiyatı ise yaklaşık 12 bin dolar.

Çin'de lüks İsviçre saatleriyle ilgili tartışma, 2012'de Yang Dacai adlı alt düzey bir hükümet yetkilisinin, ölümlü bir trafik kazasında, olay yerinde gülümserken çekilen fotoğrafıyla başlamıştı.

Kolunda lüks bir saatle görüntülenen Yang'ın, değeri 100 bin doları aşan 11 saatlik bir koleksiyonu olduğu ortaya çıkmıştı.

Yang daha sonra rüşvet almak suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şi'nin iktidara gelmesinden önce, 2005 ile 2012 arasında İsviçre'nin Çin'e saat ihracatı yüzde 370 oranında artarak 1.6 milyar dolara ulaşmıştı.

Rus yetkililer arasında da lüks İsviçre saatleri çok popüler. Nijerya Cumhurbaşkanı'nın eşi ve IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin da pahalı saatlere düşkün olduğu söyleniyor.

2014 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Brezilya'da futbol federasyonunun Fifa yöneticileri ve kupaya katılma hakkı kazanan 32 ülkenin federasyon başkanlarına 25 bin dolardan satılan toplam 48 adet Parmigiani marka saat hediye edildiği ortaya çıkmıştı.

Skandalın ardından bu saatler bir yardım kuruluşuna bağışlanmıştı.