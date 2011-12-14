Çin'deki protesto alevlendi



T24 - Protesto yapan köylülerin gözaltındaki temsilcisi öldükten sonra Çin'de protestolar alevlendi.





BBC'nin haberine göre, Çin'in kuzeyindeki Guangdong bölgesinde köylüler ve hükümet arasındaki tartışma devam ediyor.Polis Wukan köyüne giden yolları kaparken, köylüler de polisleri köyden uzakta tutmaya çalışıyor. Bölgedeki tartışmalar bir süredir devam ediyordu. Ama gözaltına alınan köy temsilcisi bir kaç gün önce öldükten sonra yeni protestolar başladı.

Köylülerle hükümetin arasında tartışma uzun zaman önceye dayanıyor. Köylülerin anlattıklarına göre görevliler bir süredir köylülerin toprakları alıyor ama uygun bedeli ödemiyor. Buna karşılık hakkını arayan köylüler geçen Eylül'de protesto yapmış ve görevlilerin aldıkları toprağı çevreleyen duvarı yıkmışlardı.

Protestolar köylülerin sözcüsü olarak bilinen Xue Jinbo'nun gözaltındayken ölünce yeniden alevlendi.

Geçen hafta polis Jinbo ve bir grubu Eylül'deki olaylarla ilişkisi yüzünden tutuklamıştı.

Yetkililer Jinbo'nun tutukluluğunun üçüncü gününde ani bir hastalık sebebiyle öldüğünü, hemen hastaneye götürüldüğünü ama doktorların onu kurtaramadığını söyledi. Açıklamada Jinbo'nun kalp hastalıkları olduğunu ve diğer sebeplerin geçici olarak görmezden gelindiği söylendi. Jinbo'nun polis tarafından şiddet gördüğü için hastaneye kaldırıldığı ise reddedildi.



Xinhua ajansına göre inceleme sırasında Jinbo'nun vücudunda hiç bir ciddi yara ve ya ize rastlamadı. Açıklama yapan görevli ise Jinbo'nun vücudunda " Sadece kelepçeler yüzünden biraz iz ve dizlerinde üzerine çömeldiği için morluk " olduğunu söyledi.

Çin hükümeti Jinbo'yu ailesine vermeyi reddettiği için köylüler şüpheli ve protestoyu bırakmayı düşünmüyorlar. Jinbo'nun ailesi Jinbo'nun kendilerine teslim edilmesini istiyor ve buna karşı hiçbir kanun olmadığını söylüyor.