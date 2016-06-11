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Dünya

Çin'deki köpek eti festivaline karşı 11 milyon imza

Ülkede köpek etinin sıcak yaz aylarında harareti aldığına inananlar var

11 Haziran 2016 20:29

Çin'in güneybatısında her yıl düzenlenen köpek eti festivalinin yasaklanması için dünya genelinde başlatılan imza kampanyasına 11 milyon kişi destek verdi.

Hayvanseverler festivalin durdurulması için internette kampanya başlatmıştı.

Festivalin Yulin kentinde 21 Haziran'da başlaması planlanıyor.

20'den fazla aktivist, yanlarında köpekleriyle birlikte, topladıkları imzaları Yulin kentinin başkent Pekin'deki temsilcisine iletti.

Eylemciler üzerinde "Ben sizin yemeğiniz değilim" yazılı olan bir pankart da açtı.

Her yıl düzenlenen festivalde binlerce köpek, eti için öldürülüyor.

Hayvan hakları savunucuları festival için öldürülen köpeklerin birçoğunun sokak köpeği ya da çalıntı köpek olduğunu, öldürülmeden önce kafeslerde çok kötü şartlarda tutulduklarını belirtiyor.

Washington Post gazetesinin haberine göre, üçte biri Çin'de olmak üzere Asya'da her yıl 30 milyon köpek, yenmek üzere öldürülüyor.

Aktivistler Yulin'deki durumun "festival değil bir kâbus" olduğunu söylüyor.
 

Festival birkaç yıl önce başladı
 

Festivalin devamından yana olanlar ise köpek etinin insanlara yararlı olduğunu ve diğer hayvanları etleri için öldürmekten bir farkı olmadığını savunuyor.

Çin, Güney Kore ve bölge ülkelerinde köpek eti yemenin yaklaşık 500 yıllık bir geçmişi var.

Köpek etinin sıcak yaz aylarında harareti aldığına inananlar var. Ancak Yulin kentindeki festival sadece birkaç yıl önce başladı.

Yulin kenti yetkilileri ise festivale mesafeli duruyor, köpek eti festivalinin özel şirketler tarafından düzenlendiğini belirtiyor.

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Yulinköpek eti

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