Çin'deki iPhone fabrikasında işçiler ayaklandı; 40 kişi yaralandı

Dünyanın en büyük elektronik şirketlerine üretim tesisleri sağlayan Foxconn, Çin'deki en büyük fabrikalarından birini kapatma kararı aldı. Apple'ın en büyük üretim ortağı Çinli Foxconn'da işçiler ayaklandı, çıkan çatışmada 40 yaralının olduğu bildiridi.

Dünyanın en büyük elektronik üreticisi olan ve Apple ürünlerinin üretildiği fabrikalarıyla ünlü olan Foxconn, Çin'deki en büyük fabrikalarından birini işçiler arasında çıkan şiddet olayları sonrasında kapatma kararı aldı.

İşçi isyanı için "kişisel anlaşmazlık" tanımı yapan Foxconn, ülkenin kuzeyinde yer alan Taiyuan bölgesinde bulunan fabrikasında olaya karışan işçi sayısının iki bin civarında olduğunu bildirdi.

Merkezi Tayvan’da bulunan Çinli şirketin sözcüsü; Pazar günü çıkan olaylarda bazı işçilerin yaralandığını, bazılarının polis tarafından tutuklandığını, soruşturmanın ise sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan, polis Foxconn'un Taiyuan'daki fabrikada çalışan yaklaşık 79 bin işçiyi mercek altına aldı. Pazar günü yerel saatle gece 11 sularında işçilerin kaldığı yatakhanede başlayan kavga, ancak saat 3 civarında polis tarafından kontrol altına alınabildi.

Kavgada yaralanan 40 işçi hastaneye kaldırılırken pek çok işçininde gözaltına alındığı bildirildi.

Olaylarda bazı üretim hatları zarar görürken, birçok bina ve araç ateşe verildi.

Çin devlet medyası, 79 bin kişinin çalıştığı fabrikada yaşanan olaylar için 5 bin polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Kavganın neden çıktığı henüz netlik kazanmazken Foxconn yetkilileri devlet görevlilerinin olay hakkında soruşturma açtığının söyledi.

Apple ve Foxconn, geçtiğimiz yıl işçilerin çalışma şartlarını iyileştirmek için birlikte çalışmıştı.

The New York Times'ın haberine göre; işçilerin daha fazla maaş ve daha iyi çalışma şartları istediği Çin'de, bu tür olaylar yaygın olarak görülüyor.

Fabrika, yeni piyasaya çıkan iPhone 5 parçalarını üretiyordu.