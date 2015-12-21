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Dünya

Çin'deki heyelanda kayıp sayısı 91'e yükseldi

3 bin kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalara devam ediyor

21 Aralık 2015 14:57

Çin'in Şenjen kentindeki bir organize sanayi bölgesinde toprak kayması sonucu 33 bina çökmesi sonucu 91 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Çöken binalardaki 91 kişiyi bulmak için süren kurtarma çalışmalarında onlarca kepçe kullanılırken 3 binden fazla kişi görev alıyor.

Öte yandan heyelanın etkisiyle devlete ait PetroChina'nın Batı-Doğu doğalgaz boru hattında patlama olduğu belirtilirken, patlamayla hasar gören 400 metre uzunluğundaki doğalgaz boru hattın boşaltıldığı ve yerine geçici boru hattı inşa edileceği kaydedildi.

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