Çin'deki heyelanda kayıp sayısı 91'e yükseldi

Çin'in Şenjen kentindeki bir organize sanayi bölgesinde toprak kayması sonucu 33 bina çökmesi sonucu 91 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Çöken binalardaki 91 kişiyi bulmak için süren kurtarma çalışmalarında onlarca kepçe kullanılırken 3 binden fazla kişi görev alıyor.

Öte yandan heyelanın etkisiyle devlete ait PetroChina'nın Batı-Doğu doğalgaz boru hattında patlama olduğu belirtilirken, patlamayla hasar gören 400 metre uzunluğundaki doğalgaz boru hattın boşaltıldığı ve yerine geçici boru hattı inşa edileceği kaydedildi.