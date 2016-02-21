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Dünya

Çin'deki hava kirliliğini önlemek için dev havalandırma tünelleri inşa edilecek

Plan çerçevesinde 500 metre genişliğinde beş ve seksen metre genişliğinde 12 tünel yapılacak

21 Şubat 2016 19:05

Çin'in başkenti Pekin'de ileri seviyelerdeki hava kirliliğine çözüm olarak dev havalandırma tünelleri inşa edilecek. Plan çerçevesinde 500 metre genişliğinde beş ve seksen metre genişliğinde 12 tünel yapılacak. Yeni havalandırma sistemi tüm kenti kapsayacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre, havalandırma koridorları, park, nehir, göl, otoyol ve mahalleleri birbirine bağlayacak.

Pekin Şehir Planlama Komisyonu Başkan Yardımcısı Wang Fei, "Amaç, kentsel ısı adası etkisini hafifleterek hava kirliliğini azaltmak" dedi.

Pekin'de, daha çok fabrikalardan kaynaklandığı belirtilen hava kirliliği nedeniyle sık sık protestolar düzenleniyor.

Çin hükümeti Pekin ve çevresinde 2020 yılına kadar hava kirliliğini 2013'teki seviyenin yüzde 40 altına çekmeyi hedefliyor.

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