Çin'deki en büyük skandal mahkemeye taşınıyor

Komünist Çin, tarihinin en büyük skandalıyla hesaplaşıyor. İki yıl öncesine kadar Çin'in gelecekteki lideri olarak gösterilen Çongçing eski Belediye Başkanı ve Ticaret Bakanı Bo Şilay hakkında "rüşvet, zimmete para geçirme ve gücünü kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açıldı.



Bir dönemin efsane siyasetçisi Bo Şilay hakkında hazırlanan iddianamenin ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinde bulunan Cinan Orta Halk Mahkemesine teslim edildiği belirtildi. İddialar sonrası ortalıkta görünmeyen ve nerede ikamet ettiği bilinmeyen Bo Şilay'ın ağır hapis cezası alacağı ifade ediliyor.

İddianamede Bo'ya, "memurluğundan ve konumundan faydalanarak başkaları üzerinden kazanç sağlamak, büyük miktarlarda para ve varlık kabul ederek rüşvet almak" suçlamaları yöneltiliyor.

Bo Şilay'ın 2012 Nisan ayında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Politbüro'daki görevleri dondurulmuş, aynı zamanda "ciddi disiplin ihlalleri" nedeniyle Çin Komünist Partisi Disiplin Komisyonu'na sevkedilmişti.

Ülkedeki en güçlü siyasetçilerden biri olan Bo, daha sonra 2012 Eylül ayında ÇKP'den atılmış, hakkındaki iddia ve kanıtların yargı organlarına sevkine karar verilmişti.



Modern Çin'in en büyük skandalı



Çin'de geçtiğimiz yıl kongre öncesinde gündeme gelen Bo ve ailesi hakkındaki iddialar, Çin'in modern tarihindeki en büyük siyasi skandal olarak anılmaya başlanmıştı.

Çin'de siyaset dünyasını derinden sarsan olay, İngiliz işadamı Neil Heywood'un Çin'in Çongçing kentindeki bir otel odasında ölü bulunmasıyla ortaya çıktı. Bo'nun eşi Gu Kaylay, aralarındaki iş anlaşmazlığı yüzünden oğlunu tehdit ettiğini öne sürdüğü Heywood'u zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti.



Karısına idam



Gu Kaylay, İngiliz işadamı Neil Heywood cinayeti davasıyla alakalı ertelenmiş idam cezası almıştı.

Çin'de yolsuzluk ve işadamları ile siyasetçilerin karmaşık ilişkileri Bo'nun davasıyla gündeme gelmiş, bu büyük skandal tüm dünyanın da dikkatini çekmişti.

Çin'de geçtiğimiz yıl yapılan tarihi kongrenin ardından Devlet Başkanı Şi Cinping, yolsuzlukla mücadelenin öncelikleri olacağını açıklamış ve soruşturmalar art arda gelmeye başlamıştı.



Bakana idam cezası



Ülkede son olarak eski Demiryolları Bakanı Liu Cıcün, yolsuzluk nedeniyle ilk somut ve ağır cezayı alarak iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırılmıştı. Liu'nun da bazı işadamlarına destek sağladığı ve kendi üzerinden milyonlarca dolarlık haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Çin'de bununla birlikte üst düzey bir siyasetçi olan ve yönetimde ülkenin en önemli organlarından Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu Başkan Yardımcısı Liu Tienan da "ciddi disiplin ihlali" soruşturması geçiriyor. Liu'nun, zengin bir işadamı ile yaptığı işbirliği ve oğlunu bu işadamının sahibi olduğu şirketlerin birinde yönetim kurulu başkanlığına getirttiği öne sürülüyor.



Yolsuzlukla savaş



Çin Devlet Başkanı Şi, göreve ilk geldiğinde Çin Komünist Partisi'ni en çok zayıflatan unsurun yolsuzluk olduğunu, bu konuyla mücadele edeceklerini, halkın da hükümeti bu anlamda bilgilendirmesini ve desteğini istemişti.