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Dünya

ÇİN'DEKİ DEPREMDE 7 ÖLÜ, 121 YARALI ŞANGHAY (A.A)

10 Mart 2011 11:23

-ÇİN'DEKİ DEPREMDE 7 ÖLÜ, 121 YARALI ŞANGHAY (A.A) - 10.03.2011 - Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Yingciang kentinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı bildirildi. Şinhua ajansının haberinde, 5,8 büyüklüğündeki depremde bir süpermarket ve otelin çöktüğü, enkazda insanlar olduğu kaydedildi. Çin deprem ağları merkezi, depremin merkez üssünün yerin 10 kilometre altında olduğunu bildirdi. Arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarına başladığı belirtildi.

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