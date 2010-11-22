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Dünya

Çin'deki 29 madenci kurtarıldı

Sichuan eyaletinde, bir kömür madenini su basması nedeniyle mahsur kalan 29 işçi kurtarıldı.

22 Kasım 2010 02:00

T24 - Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde, bir kömür madenini su basması nedeniyle mahsur kalan 29 işçi kurtarıldı.

Şinhua haber ajansı, dün yerel saatle 11.00'de (TSİ 05.00) su basan ocaktaki işçilerin bugün 13.18'de (TSİ 07.18) çıkarıldığını bildirdi. Su basması anında ocakta bulunan işçilerden 13'ü kaçmayı başarmıştı. Mahsur kalan işçi sayısı da daha önce 28 olarak açıklanmıştı.

Yerel televizyon kanalı, Veyyüen ilçesindeki ocaktan çıkarılan işçilerin hastaneye götürülmelerini canlı olarak yayımladı.

Çin'de geçen yıl meydana gelen maden kazalarında 2 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.


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