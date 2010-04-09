Çin'deki 25 işçinin cesedi bulundu

T24- Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde 28 Mart günü su basan madende mahsur kalan işçilerden 25'inin cesedi bulundu, 13 işçiye ise halen ulaşılamadı.
Linfen kentine bağlı Şingning ilçesindeki Vangcialing kömür ocağını 28 Mart günü su basmıştı. Kaza anında ocakta bulunan 261 işçiden 108'i kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı. Mahsur kalan 153 işçiden 115'i 8 gün sonra kurtarılmıştı.
Şinhua ajansının haberinde, ocaktan 253 bin metreküp su boşaltıldığı belirtildi.
Çin madenlerinde meydana gelen kazalarda geçen yıl 2631 madenci öldü. 2002'de ölen madenci sayısıysa 6 bin 995 olmuştu.