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Dünya

ÇİN'DE YİNE MELAMİNLİ SÜT TOZU   PEKİN (A.A)

21 Ağustos 2010 12:10

-ÇİN'DE YİNE MELAMİNLİ SÜT TOZU   PEKİN (A.A) - 21.08.2010 - Çin'de, 100 tondan fazla melamin karıştırılmış süt tozu ele geçirildiği bildirildi. Hebei, Şanksi ve Tianjin eyaletlerinde 4 markaya ait toplam 103 ton melamin karımış süt tozu ele geçirilirken, 41 kişi gözaltına alındı.  Çin'de 2008 yılında melaminli süt tozu yüzünden 6 çocuk ölmüş, 300 bin kadar çocuk hastalanmış, durum dünya çapında alarma yol açmıştı. Sanayide kullanılan melamin kimyasalı, müfettişlerce yapılan testler sırasında sütteki protein oranını yüksek göstermek için kullanılıyor.

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