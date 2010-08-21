-ÇİN'DE YİNE MELAMİNLİ SÜT TOZU PEKİN (A.A) - 21.08.2010 - Çin'de, 100 tondan fazla melamin karıştırılmış süt tozu ele geçirildiği bildirildi. Hebei, Şanksi ve Tianjin eyaletlerinde 4 markaya ait toplam 103 ton melamin karımış süt tozu ele geçirilirken, 41 kişi gözaltına alındı. Çin'de 2008 yılında melaminli süt tozu yüzünden 6 çocuk ölmüş, 300 bin kadar çocuk hastalanmış, durum dünya çapında alarma yol açmıştı. Sanayide kullanılan melamin kimyasalı, müfettişlerce yapılan testler sırasında sütteki protein oranını yüksek göstermek için kullanılıyor.