-Çin'de yeni yıl eğlencesi çevreyi kirletti ŞANGHAY (A.A) - 23.01.2012 - Çin'de yeni yılın başlamasının ardından yapılan havai fişekli, çatapatlı eğlencelerin ardından sadece Pekin ve Şanghay'da 1000 tondan fazla havayi fişek çöpü çıktı. Ulusal basındaki haberlerde, Şanghay'da 30 binden fazla işçi geceden sabaha kadar kutlamalardan kalan çöpleri topladı. Çin'de bir hafta boyunca "kötü ruhları kovalamak için" yılın bu döneminde havai fişek atmak ve çatapat patlatmak yüzyıllardır yaygın bir gelenek. Yetkililer, yılın bu döneminde sadece Şanghay'da Çin yeni yılı nedeniyle 58 bin 500 ton havai fişek ve diğer atıkların toplanmasının beklendiğini belirtiyor.