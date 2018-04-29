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BBC Türkçe

Çin'de yeni uygulama saati 10 dolara bodyguard tutmayı sağlayacak

Çin'in kuzeydoğusunda geliştirilen bir uygulama, yalnızca zengin ve ünlülerin değil herkesin bodyguard tutabilmesini hedefliyor. Eski askerlerin hizmet vereceği uygulamada saati 10 dolara bodyguard tutmak mümkün olacak.

29 Nisan 2018 20:30

Çin'in kuzeydoğusunda geliştirilen bir uygulama, yalnızca zengin ve ünlülerin değil herkesin bodyguard tutabilmesini hedefliyor.

Qindao kentinde Eylül ayında hayata geçirilecek Jinyiwei uygulamasının kullanıcıları, cep telefonlarından kentteki 47 güvenlik şirketinden 50 bin kişi arasından özel koruma tutabilecek.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre kullanıcıların özellikle üzerinde değerli eşya taşıması gerektiği zamanlarda uygulamayı tercih etmeleri bekleniyor.

Korumaların ücretlerinin ise saatlik 10-30 dolar arasında değişmesi öngörülüyor.

Çin'de İngilizce yayın yapan China Daily'ye konuşan uygulamanın geliştiricilerinden Li Shangshang, korumaların eski askerlerden oluştuğunu, uygulamada yer alabilmek için askeriye ile ilişkileri gösteren belgeler sunmak zorunda olduklarını aktardı.

Shangshang, uygulamada yer alacak korumalara özel görgü kuralları eğitimleri verdiklerini de söyledi.

Çin'in sosyal medya platformu Sina Weibo'da çok sayıda kişi uygulamanın kullanışlı olacağını söylerken bazıları da uygulamanın partner bulmak isteyen yalnız kadınlar tarafından istismar edileceği düşüncesinde.

Bir kullanıcı ise "Bu uygulama varsa polisin amacı nedir?" diye sordu.

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EskiEylülJinyiweiServisiChina DailyLi ShangshangSina Weibo

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