Çin'de yeni kuş gribi türü ortaya çıktı

Çinde ortaya çıkan yeni bir kuş gribi türü olan H7N9 virüsü ilk olarak Şanghay'da ortaya çıktı. H7N9 virüsü, kentte 7 kişinin ölümüne neden oldu. Şanghay'a komşu eyaletlerden Cıciang'da iki, Anhui ve Ciangsu'da ise birer kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Pekin Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, 7 yaşındaki bir kız çocuğunda H7N9 virüsü tespit edildiğini ve karantina altına alınarak tedavisine başlandığı kaydedildi.

Virüsün belirtilerinin yüksek ateş, baş ağrısı ve şiddetli öksürük olduğu belirtildi. Ülke genelinde 44 kişide virüs tespit edildi.

Çin Bilimler Akademisi Patojenik Mikrobiyoloji ve İmmunoloji Laboratuvarı, virüsü Güney Kore'den gelen yabani kuşlarda bulduklarını ve Yangzı Nehri Deltası'ndaki kuş gribi virüsü taşıyan ördek ve tavuklarla göç sırasında karıştığını kaydetti. Virüsün mutasyona uğramasından dolayı insanlara, hayvanlara nazaran daha zarar verdiğini ve N9 genlerinin mutasyonunu izlediklerini aktardı.