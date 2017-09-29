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Dünya

Çin'de yaşam süresi 8,6 yıl arttı

1981'de yüzde 34,7 olan bebek ölüm oranının da yüzde 7,5'e düştüğü belirtildi

29 Eylül 2017 22:27

Çin'de yaşam süresi son 35 yılda 8,6 yıl arttı.

Ülkede 1981'den bu yana yapılan yatırımlar ve çalışmalarla hastane, sağlık personeli sayısı ve refah düzeyinin yükseldiği belirtilen Beyaz Kitap'ta, ortalama yaşam süresinin son 35 yılda 8,6 yıl arttığı kaydedildi.

Ayrıca bebek ölümlerine de değinilen kitapta, 1981'de yüzde 34,7 olan bebek ölüm oranının 2016'da yüzde 7,5'e düştüğü belirtildi.

Dünyada en uzun yaşam süresi sıralamasında 83,7 yıl ile Japonya birinci sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 83,4 yıl ile İsviçre ve 83,1 yıl ile Singapur takip ediyor.

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