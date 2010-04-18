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Spor

Çin'de yağmurdan Button çıktı

Sezonun dördüncü yarışında sürpriz bir şekilde Mclaren Mercedes pilotları double yaptı.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - Sezonun dördüncü  yarışında sürpriz bir şekilde Mclaren Mercedes pilotları double yaptı ve böylece takımlar klasmanında birinciliğe çıktılar. Geçen sene çok eleştirilen Button, pilotlar klasmanında Mercedes’in genç pilotu Rosberg’in önünde birinci sırada yer aldı. Red Bull pilotları değişken hava şartlarının olduğu yarışta istediğini alamadılar.





Çin’deki sıralamalarda ilk iki sırayı Red Bull alırken, büyük yarışta yağmurun da etkisiyle sürpriz bir sonuç çıktı. Son iki sezonun şampiyonları Button ve Hamilton double yaptılar. Alonso’nun yanlış start alması sonucunda pit yolundan geçme cezası alması yarışın galibini yağmur kadar etkiledi. Yarışı Button’ın 11 saniye ardında bitiren Alonso bu cezayı almasaydı; belki de yarışın galibi olacaktı.


Geçen sezonun eleştirilen ismi Button, bu sezonki ikinci galibiyetine ulaştı. Takımı Mclaren Mercedes, Button için bulduğu stratejiyle bu sezona damgasını vuruyor. İngiliz pilotun dengeli ve yumuşak sürüşü sayesinde bir kere lastik değiştirerek bütün yarışı götürebilmesi onu ikinci kez podyumun üstüne çıkardı.  Diğer pilotlar 4-5 kez lastik değiştirmek için yirmişer saniye kaybedince Button’ın önünde kimse duramadı.


Bu sezonun parlak ismiyse Mercedes’ten Rosberg. Sezon başında kimi eleştirmenlere göre Schumacher ile mücadele edebilmesi zor görünüyordu. Ancak; genç Alman hem yarışlarda hem de sıralama turlarında takım arkadaşının önünde yer aldı ve kendisine rakip olamayacağını gösterdi. Rosberg, Çin Grand Prix’inin ardından pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alıyor.


Yarışın dikkat çekmeyen ancak gizli galibi Renault takımı oldu. Bu sene araçları yavaş  kalan takım, Çin’den 16 puan çıkardı. Rus pilot Petrov, yağmur altında koşulan yarışta ilk puanlarını almayı başardı.


Çin GP’nin kaybedenleriyse Red Bull ve Ferrari oldu. Lastik seçimlerinde istediklerini bulamayan iki takım, Mclaren Mercedes karşısında darbe aldı.


Takımlar İspanya ile başlayacak Avrupa yarışlarını beklemeye başladılar. Motor üreticilerinin merkezi olan Avrupa’da takımlar araçlarını daha hızlı  geliştirebilecekler. Geçen seneki gibi, dengelerin değişip değişmeyeceğiyse ilerleyen yarışlarda göreceğiz.


Yazı: Can Barış  Çevik (MİHA)

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