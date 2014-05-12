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Dünya

Çin'de yağışlar ölüm getirdi

Çin sağanak yağmurun neden olduğu sel felaketiyle boğuşuyor

12 Mayıs 2014 11:52

Ülke, 2008 yılından bu yana en şiddetli sağanak yağışlarla boğuşuyor. Özellikle güneybatı ve orta kesimlerini etkisi altına alan fırtına en az 20 kişinin ölümüne neden oldu. Yağışların önümüzdeki hafta da sürmesi bekleniyor.

Özellikle ülkenin güneybatı ve orta kesimlerini etkisi altına alan yağış ardında yıkım bıraktı.

Yetkililer kırmızı alarm vermiş durumda.

Bölgede 2008 yılından bu yana en şiddetli yağışların yaşandığı kaydedilirken, Kindao bölgesinde fırtına nedeniyle bir duvar prefabrik evin üstüne yıkıldı. Olayda 18 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Ülkenin güney bölgelerinde iki kişi daha yaşamını yitirirken, Guandond'da ise yaklaşık 2 bin araç sular altında kaldı. Uçuş seferleri iptal edilirken, elektrik de verilemiyor. Arama kurtarma ekipleri bölge sakinlerini önlem amaçlı tahliye etmeye çalışırken, mahsur kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Ülkenin güneybatısında itfaiyeciler, bir bölümü yıkılan köprüde kalanları 49 kişiyi kurtarmak için yangın merdiveni kullandı. Suyun bastığı bir otobüsteki yolcuların imdadına da ekipler yetişti. Yaklaşık 54 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtiliyor.

Çin'de önümüzdeki haftada yağışların sürmesi bekleniyor. 

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