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Dünya

Çin'de uyuşturucu tacirlerine idam

Çin'de Orta Halk Mahkemesi, biri Hong Konglu ve diğeri Meksikalı iki kişiyi, ülkede uyuşturucu üreten ve satan bir çetenin ele başları oldukları gerekçesiyle iki yıl ertelemeli idama mahkum etti

03 Aralık 2016 20:10

Çin, yabancı uyruklu iki uyuşturucu tacirine idam cezası verdi.

Hunan eyaletinin Çıncou kentindeki Orta Halk Mahkemesi, biri Hong Konglu ve diğeri Meksikalı iki kişiyi, ülkede uyuşturucu üreten ve satan bir çetenin elebaşıları oldukları gerekçesiyle iki yıl ertelemeli idama mahkum etti. Çete mensubu diğer beş kişiye ise 15 yıldan ömür boyuna kadar değişen hapis cezaları verildi.

Söz konusu çete, Çin emniyet birimlerinin yaptığı operasyon sonucu 2013'te çökertilmişti.

Uyuşturucu çetesinin, ülkenin orta kesimindeki Guiyang vilayetinde bulunan dağlık bir köyde kurdukları yeraltı laboratuvarında, yaklaşık yarım ton uyuşturucu madde ürettikleri ve bunun 100 kilogramını, aracılara ve doğrudan bağımlılara sattıkları tespit edilmişti.

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ÇinÇin uyuşturucu tacileriidam

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