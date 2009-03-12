Çin'de üretim arttı ama satış zayıfladı

Çin'de şubat ayında sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 11 arttı. Çin İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, sanayi üretimindeki artışta çimento üretimindeki yüzde 42,5'lik sıçramanın etkili olduğu bildirildi.



Çimento üretiminin artmasında ise yeni otoyollar ve diğer altyapı yatırımları öngören 4 trilyon yuanlık (586 milyara dolar) teşvik paketinin uygulanması etkili oldu.



Araç satışları ve fabrikalara yatırımlarda da artış yaşandı.



Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 5,9, kasım ayında ise yüzde 5,4 artış göstermişti.



Öte yandan, Çin'de ocak ve şubat ayında perakende satışlar yavaşlayarak yüzde 15,9 oldu. Aralık ayında satışlar yüzde 17,4 artmıştı.



Moody's Ekonomy.com analisti Sherman Chan, Çin'de iç talebin yavaşladığının açık olduğunu ve satış verilerinin bunun çok daha hızlı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

