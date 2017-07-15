Çin'de üreticilerden hükümete mektup: Elektrikli araç talebini durdurun

Çin’in yeni devlet politikası, 2018’de ülkedeki araçların yüzde 8’inin, 2020’de ise yüzde 12’sinin sıfır emisyonlu araç olmasını zorunlu kılıyor. Yalnızca Tesla’nın içinde bulunmadığı bir grup üretici ise, Çin hükümetine gönderdikleri mektup ile elektrikli araç talebini yavaşlatmasını istedi.

2016 verileri dünyada elektrikli otomobil sayısının 2 milyona ulaştığını gösteriyor. Ancak Dünya Enerji Ajansı (IEA)’nın raporuna göre, yollara çıkan elektrikli araçların olumlu etkisi henüz küresel ısınmayla mücadele ölçeğinde yeterli değil. IEA raporu, her türden elektrikli araba sayısının 2015’te 1 milyon olduğunu gösteriyor. Geçen bir yılda görülen bu artış ‘elektrikli pazarının’ önemli bir sıçrama yaptığını ortaya koyuyor.

Elektrikli araç sayısı dünya genelinde bir yıl içerisinde iki katına ulaşmış olsa da bu araçların taşıdığı yolcu oranı toplam binek araç yolcusunun yüzde 0.2’sini kapsıyor.

IEA’ya göre, karbon emisyonunun azaltılmasına katkı yapabilmesi için elektrikli araçların daha çok yol kat etmesi gerekiyor. Yüzyılın sonunda ısınmayı 2 derece santigrad ile sınırlı tutmak için 2040’ta dünyada 600 milyon elektrikli araç bulunması gerektiği öngörülüyor.

Elektrikli araç dağılımı henüz dünyanın sınırlı sayıda ülkesinde yoğunlaşmış durumda. Dünya genelinde elektrikli araç satışlarının yüzde 95’i yalnızca 10 ülkede gerçekleşiyor: Başta Çin olmak üzere, ABD, Japonya, Kanada, Norveç, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve İsveç. Çin, 2016’da en yüksek elektrikli araç sayısıyla ABD’yi geride bıraktı. Küresel ölçekte toplam elektrikli araç sayısının takriben üçte biri ise Çin’de bulunuyor.

Elektrikli araç talebini durdur

Almanya’da WirtschaftsWoche dergisinde yer verilen ve dünya otomobil medyasının da paylaştığı habere göre, yalnızca Tesla’nın içinde bulunmadığı bir grup üretici, Çin hükümetine gönderdikleri bir mektup ile elektrikli araç üretimi talebini durdurmasını istedi. Chrysler, Fiat, Ford ve GM’i temsil eden Amerikan Otomotiv Politika Konseyi (AAPC), Avrupa’nın önemli üreticilerini temsil eden Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, (ACEA), Japon Otomobil Üreticileri Birliği (JAMA), Kore Otomobil Üreticileri Birliği (KAMA) Çin’in Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na bir mektup yazarak sıfır emisyonlu araç talebinin revize edilmesini teklif ettiler.

Mektupta, zorunluluğun 1 ila 3 yıl dilimine yayılarak uygulanması, uygulamaya uyum sağlayamayan markalara uygulanacak ceza sisteminin tekrar gözden geçirilmesi ve genel olarak talep edilen elektrikli araç üretimi oranının belirli düzeyde aşağıya çekilmesi yer alıyor. Otomobil üreticileri elektrikli modellerin endüstrinin geleceği olduğunu kabul ederek bu alanda yatırımlarını artırırken artan nüfus ve hava kirliliği ile mücadele eden Çin’e iletilen bu talep dikkat çekici. Çin’in bu taleplere nasıl yanıt vereceği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.