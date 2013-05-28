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Dünya

Çin'de tuvalet borusundan bebek çıkartıldı

10 santimetre çapındaki boruya sıkışan çocuk, hastanede boruların dikkatle kesilmesi sonucu çıkartılabildi

28 Mayıs 2013 14:08

Çin'in Jinhua kentindeki bir evin tuvaletinden kanalizasyona giden boruda sıkışan birkaç günlük bir bebek kurtarıldı.

Bebeğin ağlamalarını duyan apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi.Görevliler önce bebeği borudan çekip çıkartamaya çalıştı. Ancak bunu başaramayınca boru tesisatının bir kısmı kesildi ve hastaneye götürüldü.

China Daily gazetesinin haberine göre 10 santimetre çapındaki boruya sıkışan çocuk, hastanede boruların dikkatle kesilmesi sonucu çıkartılabildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve anneyle babanın arandığı duyuruldu.

Olay Twitter'ın Çin'deki karşılığı weibo'da büyük tepki yarattı. Bir kullanıcı "Bunu yapan anne ve babanın kalpleri kanalizasyon borusunda bile kirli" dedi. Sıkı bir aile planlaması programının yürütüldüğü Çin'de 30 yıldan fazla bir süredir tek çocuk politikası uygulanıyor.

Geleneksel olarak erkek çocuklar kız çocuklarına tercih edilirken, mali ve sosyal sorunlar da çiftlerin çocuk kararını etkileyebiliyor. Evlilik dışı ilişkilerden doğan çocuklar terk edilirken, tek çocuk politikasını ihlal eden çiftler para cezasına da çarptırılabililyor.

BBC TÜRKÇE

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