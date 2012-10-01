Çin'de tur otobüsü TIR'a çarptı: 6 ölü

Çin’in Pekin-Tibet yüksek hızlı otoyolunun Jining bölümünde çarpışan otoları andıran bir trafik kazası yaşandı. 31 yük kamyonunun karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Çin'in başkenti Pekin yakınlarında turistleri taşıyan bir tur otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölen turistlerden 5'i Alman. Kazada 14 kişi de yaralandı

TIR'a çarptıktan sonra alev alan otobüs yanmaya başladı. Kazanın yerel saatle sabah 08.30'da meydana geldiği belirtildi.

Turistlerin Pekin'deki bir tur şirketi aracılığıyla seyahat ettikleri ve yaralanan 14 kişinin uyruklarının henüz belirlenemediği açıklandı.

Çinli yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlandığını belirtti.