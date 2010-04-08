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Dünya

Çin'de tuhaf bir hayvan bulundu

Bilim adamları merkez Çin'in uzağındaki bölgelerde bulunan ormanlarda garip bir yaratık bulunduğunu duyurdu.

08 Nisan 2010 03:00

T24 - Bilim adamları merkez Çin'in uzağındaki bölgelerde bulunan ormanlarda garip bir yaratık bulunduğunu duyurdu.

Tuhaf yaratığın tamamen tüysüz olduğu ve avcılar tarafından yakalandığı belirtildi. Öncelikle hayvanın ayı olduğu düşünüldü.

Açıklama yapan avcı Lu Chin, "Bir ayıya benziyordu ancak hiç tüyü yoktu ve kanguru gibi uzun bir kuyruğu vardı" diye konuştu.

Hayvanın sesinin de ayıdan çok bir kedinin sesinin andırdığı belirtilirken hayvanın türünün son örneği olabileceği tahmin ediliyor.

Yerel efsanelere göre bölgede bir zamanlar insanken ormana yerleşince ayıya dönüşen bir yaratık olduğu söyleniyor.

Gizemli yaratığın ülkenin başkenti Pekin'e götürülüp DNA testinden geçirileceği ve ne olduğunun ancak bu testten sonra anlaşılabileceği açıklandı.


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