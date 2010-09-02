-ÇİN'DE TOPRAK KAYMASI: 3 ÖLÜ, 57 KAYIP PEKİN (A.A) - 02.09.2010 - Çin'in güneyinde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi öldü, 57 kişi de kayıp. Resmi haber ajansı Şinhua, toprak kaymasının dün gece güneybatı eyaleti Yunnan'ın Wama köyünde meydana geldiğini duyurdu. Merkez Meteoroloji İstasyonu'nun şiddetli yağmurların hafta sonunda da devam etmesinin beklendiğini bildirdiği belirtilerek, kurtarma çalışmalarının aksayabileceği kaydediliyor. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 8 Ağustosta meydana gelen toprak kaymasında da 1467 kişi ölmüş, 298 kişi kaybolmuştu. Yetkililer, Çin'in her yıl yaz yağmurlarında büyük sıkıntılar çektiğini, ancak bu yılki yağışların son 10 yılın en kötüsü olduğunu belirtmişti. Şinhua önceki günkü haberinde, ülke genelinde seller nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 185'e yükseldiğini, binden fazla kişinin de kayıp olduğunu kaydetmişti.